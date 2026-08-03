صناعة الأردن: استمرار منح الحوافز يرسخ مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمار الصناعي

وقال الجغبير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن حزمة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء أمس الاحد، تأتي استكمالا لسلسلة من الإجراءات والسياسات الحكومية التي اتخذت خلال الفترة الماضية لدعم القطاع الصناعي.
وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الموافقة على منح مدينة الروضة الصناعية التابعة لمنطقة معان التنموية حوافز ومزايا استثمارية، أسوة بالحوافز المقدمة لمدينتي الكرك والطفيلة الصناعيتين.
كما قرر المجلس الموافقة على تمديد العمل بحوافز تخفيض أسعار بيع الأراضي في المدن الصناعية في مادبا والطفيلة والسلط لمدة 3 سنوات إضافية؛ بما يتيح للشركات القائمة استكمال تنفيذ مشاريعها الإنتاجية، ويعزز استدامة الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي.
كما قرر أيضا الموافقة على إعفاء المستوردات والمشتريات المحلية من مدخلات ومستلزمات صناعة "أشباه الموصلات" التي تستخدم في الصناعات التقنية الحديثة (Semiconductors)، من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية وغيرها من البدلات.
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