الإثنين 2026-08-03 11:39 ص

صناعة الأردن: استمرار منح الحوافز يرسخ مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمار الصناعي

غرفة صناعة الأردن
غرفة صناعة الأردن
 
الإثنين، 03-08-2026 09:57 ص

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، أن استمرار الحكومة في تبني سياسات وحوافز داعمة للقطاع الصناعي يعزز ثقة المستثمرين ويرسخ مكانة الأردن كوجهة جاذبة للاستثمار الصناعي.

اضافة اعلان


وقال الجغبير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن حزمة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء أمس الاحد، تأتي استكمالا لسلسلة من الإجراءات والسياسات الحكومية التي اتخذت خلال الفترة الماضية لدعم القطاع الصناعي.


وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الموافقة على منح مدينة الروضة الصناعية التابعة لمنطقة معان التنموية حوافز ومزايا استثمارية، أسوة بالحوافز المقدمة لمدينتي الكرك والطفيلة الصناعيتين.


كما قرر المجلس الموافقة على تمديد العمل بحوافز تخفيض أسعار بيع الأراضي في المدن الصناعية في مادبا والطفيلة والسلط لمدة 3 سنوات إضافية؛ بما يتيح للشركات القائمة استكمال تنفيذ مشاريعها الإنتاجية، ويعزز استدامة الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي.


كما قرر أيضا الموافقة على إعفاء المستوردات والمشتريات المحلية من مدخلات ومستلزمات صناعة "أشباه الموصلات" التي تستخدم في الصناعات التقنية الحديثة (Semiconductors)، من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية وغيرها من البدلات.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

سث

المرأة والجمال فاكهة الصيف في خدمة بشرتك.. أقنعة طبيعية لنضارة الوجه

المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10 ينظم يوماً إعلامياً مفتوحاً

أخبار محلية المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10 ينظم يوماً إعلامياً مفتوحاً

واشنطن وطوكيو تتدخلان لدعم الين للمرة الأولى منذ 28 عاما

أسواق ومال واشنطن وطوكيو تتدخلان لدعم الين للمرة الأولى منذ 28 عاما

شسثيق

فن ومشاهير زفاف رونالدو وجورجينا.. شرط غريب يثير الجدل

شصي

منوعات 8 آلاف رمانة و9500 تفاحة.. حفل خطوبة لبناني يتحول إلى لوحة فنية - صور

ذهب

اقتصاد محلي ارتفاع أسعار الذهب في الأردن

صفوة الإسلامي يطلق النسخة الثامنة من برنامج Safwa Future Stars التدريبي لطلبة الجامعات

أخبار الشركات صفوة الإسلامي يطلق النسخة الثامنة من برنامج Safwa Future Stars التدريبي لطلبة الجامعات

الخدمات العامة تبحث أوجه التعاون والتنسيق مع "العمل الدولية" لتعزيز الحماية والعمل اللائق لعاملات المنازل

أخبار محلية الخدمات العامة تبحث أوجه التعاون والتنسيق مع "العمل الدولية" لتعزيز الحماية والعمل اللائق لعاملات المنازل



 
 




الأكثر مشاهدة

 