صناعة الأردن: انضمام "الغذاء والدواء" لنظام عمليات التفتيش الدوائية يعزز مكانة القطاع

الوكيل الإخباري- أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن انضمام المؤسسة العامة للغذاء والدواء (JFDA) إلى نظام التعاون في عمليات التفتيش الدوائية (PIC/S) يمثل إنجازًا وطنيًا مشرفًا يعكس المستوى المتقدم الذي وصل إليه القطاع الدوائي الأردني والهيئات الرقابية الوطنية، ويؤكد التزام الأردن بتطبيق أعلى معايير الجودة والرقابة العالمية.

وقال الجغبير في بيان عن الغرفة، اليوم الثلاثاء، إن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا للجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص، مثمنا الدور الكبير الذي قامت به مؤسسة الغذاء والدواء في تطوير المنظومة الرقابية الدوائية ومواءمتها مع المعايير الدولية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعات العلاجية الأردنية وفتح آفاق تصديرية جديدة أمامها.



من جانبه، أكد ممثل قطاع الصناعات العلاجية والمستلزمات الطبية في غرفة صناعة الأردن، الدكتور فادي الأطرش، أن الانضمام إلى نظام PIC/S يُعد خطوة استراتيجية تضع الأردن في مصاف الدول الرائدة في تطبيق ممارسات التصنيع الجيد (GMP)، موضحًا بأن هذا الاعتراف الدولي يمنح المنتجات الدوائية الأردنية ثقة أكبر في الأسواق العالمية، ويُسهّل دخولها إلى أسواق جديدة دون الحاجة إلى تكرار إجراءات التفتيش والمطابقة في كل دولة.



وأشار إلى أن هذا التطور يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي رائد في التصنيع الدوائي الملتزم بأعلى المعايير الدولية للجودة و السلامة.



وأضاف الأطرش أن الأردن يُعدّ من الدول الرائدة إقليميًا في الصناعات الدوائية، حيث تُصدّر منتجاته إلى أكثر من 80 دولة حول العالم، وتشكل هذه الصناعة أحد القطاعات التصديرية الرئيسة في المملكة، لما تتمتع به من جودة عالية وتنافسية قوية وكوادر بشرية مؤهلة، وقدرات إنتاجية تصل إلى نحو 1.6 مليار دينار سنويًا.



وأشاد مدير عام غرفة صناعة الأردن الدكتور حازم الرحاحلة بهذا التطور، معتبرًا أن انضمام الأردن إلى نظام PIC/S يؤكد التزام الدولة ومؤسساتها بمعايير الجودة والرقابة العالمية، ويعزز مكانة القطاع الدوائي كأحد الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني.



وأضاف أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام زيادة الصادرات وتعميق التكامل مع الأسواق الأوروبية والآسيوية.



وأشار الرحاحلة إلى أن قطاع الصناعات العلاجية يمتلك صادرات ضخمة تشهد نموًا متسارعًا، إذ بلغت 612 مليون دينار خلال العام الماضي بمعدل نمو 15 بالمئة مقارنة بسنوات سابقة، فيما وصلت إلى 353 مليون دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تموز، بنسبة نمو 7 بالمئة.



وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس جوهر رؤية التحديث الاقتصادي في دعم تنافسية الصناعات العلاجية، وسيشكّل حافزًا لمواصلة الاستثمار في الابتكار والبحث العلمي الدوائي، بما يسهم في تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي لتطوير وتصنيع الدواء في المنطقة.