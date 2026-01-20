صناعة الأردن: بوصلة الاستثمار الصناعي تحقق نتائج إيجابية

الوكيل الإخباري- أعلنت غرفة صناعة الأردن أن خدمة بوصلة الاستثمار الصناعي حققت نتائج إيجابية منذ إطلاقها قبل نحو أقل من شهرين، باعتبارها أداة عملية لمساندة المستثمرين الصناعيين وتمكينهم من اتخاذ قرارات استثمارية أكثر وضوحا واستنادا إلى بيانات ومؤشرات قطاعية.

وأوضحت الغرفة في بيان اليوم الثلاثاء، أن الخدمة استفاد منها حتى الآن 10 مستثمرين صناعيين، وتم إعداد 8 تقارير لتحليل السوق ضمن مخرجات الخدمة، بما يعكس فاعلية النموذج الذي تقدمه الغرفة في دعم المستثمر منذ مرحلة الفكرة وحتى مراحل التأسيس والتشغيل.



وبينت الغرفة أن بوصلة الاستثمار الصناعي تقوم على منهجية واضحة تبدأ باستقبال فكرة المشروع، ثم إعداد تحليل سوق أولي يشمل مؤشرات الإنتاج والطلب واتجاهات الصادرات والمنافسة، إلى جانب تزويد المستثمر بملف الكلف والمتطلبات التشريعية والتنظيمية والحوافز ذات العلاقة، بما يساعد على بناء تقديرات واقعية وتقليل مخاطر القرار.



وأوضحت الغرفة أن الخدمة لا تقتصر على إعداد التقارير، بل تتضمن كذلك مرافقة المستثمر في رحلته الاستثمارية عبر تسهيل التواصل مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة متطلبات الموافقات والتراخيص، إضافة إلى الربط مع الجهات والشركات والموردين عند الحاجة، بما ينسجم مع الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات.



وأكدت الغرفة أن تقارير الخدمة تركز على إبراز الفرص الاستثمارية ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتقديم رؤى عملية حول سلاسل القيمة والميزة التنافسية وفرص التوسع، بما يدعم قدرة المستثمر على التخطيط والتوسع على أسس بيانات موثوقة.