الخميس 2025-06-12 03:10 م
 

صناعة الأردن تصدر دليلا استرشاديا ماليا للقطاع الصناعي

ل
أرشيفية
 
الخميس، 12-06-2025 02:36 م

الوكيل الإخباري- أصدرت غرفة صناعة الأردن دليلا استرشاديا يتضمن مجموعة من الإجراءات الوقائية للشركات الصناعية، لغايات حفظ حقوقهم المالية وضمان استرداد ديونهم.

اضافة اعلان


وأوضحت الغرفة في بيان اليوم الخميس، أن الدليل جاء في ضوء تعديل قانون العقوبات وما جاء في المادة رقم (421) التي يبدأ سريانها في 26 حزيران الحالي، والتي تنص على على أن إصدار شيك بدون رصيد، لم يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس.


وبين رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن الدليل يهدف إلى مساعدة الشركات الصناعية على التكيف مع التعديلات التي طرأت على قانون التنفيذ وقانون العقوبات، من خلال تقديم مجموعة من التدابير المقترحة التي يمكن اعتمادها كليًا أو جزئيًا حسب طبيعة كل نشاط صناعي أو تجاري.


وأكد أن الدليل يأتي في إطار حرص الغرفة على دعم القطاع الصناعي ومساعدته في حماية حقوقه المالية المرتبطة بالتعاملات التجارية والتعاقدية، خاصة في ظل إلغاء الحماية الجزائية التي كانت توفرها التشريعات السابقة للشيكات المرتجعة.


وأشار إلى أهم ما ورد من إجراءات في الدليل الاسترشادي، كضرورة الاستعلام الائتماني والتحقق من الملاءة المالية للعميل، من خلال خدمة الاستعلام الرقمي عن الملاءة المالية للأشخاص الذين يصدرون شيكات من خلال تطبيق "سند"، واللجوء الى التحصيل الفوري والاعتماد على الدفع الإلكتروني والتحويلات البنكية، واستخدام الكمبيالات الموقعة من الشخص المفوض قانونيا، واللجوء إلى الرهانات والكفلاء الماليين، وإبرام عقود موثقة مع شروط واضحة وغرامات تأخير، والنص صراحة في بنود العقد على أن هذا العقد يأخذ صفة سند تنفيذي.


ودعا الجغبير جميع الصناعيين إلى الاطلاع على الدليل الاسترشادي واتخاذ ما يرونه مناسبًا من إجراءات تتماشى مع احتياجاتهم المؤسسية وظروفهم التشغيلية، لضمان استمرارية الأعمال والاستقرار المالي.

 
gnews

أحدث الأخبار

بللا

فيديو منوع أب يوثّق طريقة استقبال بناته له لحظة عودته من الدوام

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

فافافا

فيديو منوع منزل يحقق انتشار واسع بسبب تصميمه

للاللىلى

تكنولوجيا خدمة الطقس في iOS 26… ميزة مخفية تثير فضول المستخدمين

محطة توليد الطاقة في جنوب إيران

عربي ودولي إيران تعلن عن إجراءات مضادة لقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية

علم إيران

عربي ودولي إيران تحذر إسرائيل من رد عسكري غير مسبوق

ل

اقتصاد محلي صناعة الأردن تصدر دليلا استرشاديا ماليا للقطاع الصناعي

ل

أخبار محلية افتتاح معرض طوابع البريد العربي 2025



 
 



الأكثر مشاهدة