صناعة الأردن: مليار دينار مبيعات قطاع "التعبئة والتغليف" بالسوق المحلية

12:38 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/760514 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أظهر تقرير لغرفة صناعة الأردن أن قطاع صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون يمتلك حصة محلية مرتفعة، حيث تصل مبيعاته للسوق المحلية إلى مليار دينار. اضافة اعلان





وحسب التقرير، فإن 88 بالمئة من منتجات القطاع تذهب للسوق المحلية، ما مكّنه من تغطية 77 بالمئة من إجمالي استهلاك المملكة، حيث أن جزءًا من منتجاته تعتبر مدخلات إنتاج لعدد من القطاعات الصناعية، بالإضافة إلى كونها منتجًا نهائيًا للمستهلك.



وأشار التقرير إلى أن صادرات القطاع نمت خلال 10 أشهر من العام الماضي بنسبة 6 بالمئة، حيث وصلت لما يقارب 119 مليون دينار، مقابل 112 مليونًا للفترة نفسها من عام 2024.



ويضم القطاع العديد من القطاعات الفرعية أبرزها: القرطاسية واللوازم المدرسية، وصناعة عجائن الورق والكرتون، والورق الصحي، والطباعة والنشر، والكتب والملصقات، والطباعة التجارية، ومنتجات التعبئة والتغليف الكرتونية والمعدنية والبلاستيكية وغيرها.



وبحسب التقرير، يوصف قطاع صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون بأنه من القطاعات الوسيطة التي تخدم معظم القطاعات الصناعية، ويعد من أكبر مدخلات الإنتاج للقطاع الصناعي، ما يجعله محركًا رئيسًا في سلاسل القيمة المضافة المحلية، علاوة على توفيره حلولًا لوجستية وتسويقية لمختلف المنتجات.



وأوضح التقرير أن عدد المنشآت العاملة داخل القطاع يصل إلى 812 منشأة في عموم المملكة، برؤوس أموال تبلغ 269 مليون دينار، وتشغل 11 ألف عامل وعاملة، 89 بالمئة منهم من الأيدي العاملة الأردنية.



ويصل حجم الإنتاج السنوي القائم بالقطاع إلى 1.14 مليار دينار، تشكل 7 بالمئة من حجم الإنتاج القائم بالصناعات التحويلية، فيما تصل صادراته إلى 58 دولة بالعالم، بمقدمتها لبنان والسعودية والهند والعراق والولايات المتحدة الأميركية.



ووفقًا للتقرير الذي أعدته دائرة الدراسات والسياسات بالغرفة، يمتلك قطاع صناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون فرصًا تصديرية لا زالت غير مستغلة تقدر قيمتها بما يقارب 81 مليون دولار، تتوزع على صناعات الورق المقوى وصناديق وعلب من الكرتون والكتب المطبوعة والكتيبات.



وللقطاع ترابطات متينة مع مختلف القطاعات الصناعية، منها 160 مليون دينار كمدخلات إنتاج للقطاع الصناعي، و16 بالمئة من تكاليف إنتاج القطاع الصناعي، و14 بالمئة مواد التعبئة والتغليف، و2 بالمئة قرطاسية ومطبوعات.

تم نسخ الرابط





