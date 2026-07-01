"صناعة الأردن": 4.8% معدل نمو الصناعة خلال الربع الأول من 2026

الوكيل الإخباري- أكدت غرفة صناعة الأردن، الأربعاء، أن القطاع الصناعي واصل ترسيخ مكانته كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2026، بعدما سجل نموا بنسبة 4.8%، وبلغت قيمته المضافة 2.274 مليار دينار مقارنة مع 2.170 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة تجاوزت 103 ملايين دينار.

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