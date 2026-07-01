"صناعة الأردن": 4.8% معدل نمو الصناعة خلال الربع الأول من 2026

وأظهر، تحليل أعدته الغرفة لنتائج التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، أن القطاع الصناعي، الذي يضم الصناعات التحويلية والتعدين وإمدادات الكهرباء والمياه، ساهم بما مقداره 1.15 نقطة مئوية من إجمالي النمو الاقتصادي البالغ 2.9%، أي ما يقارب 40% من النمو الاقتصادي المتحقق خلال الربع الأول، بما يؤكد أن القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الصناعة، كانت المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي في المملكة.
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