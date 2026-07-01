الأربعاء 2026-07-01 11:50 ص

"صناعة الأردن": 4.8% معدل نمو الصناعة خلال الربع الأول من 2026

غرفة صناعة الأردن
غرفة صناعة الأردن
 
الأربعاء، 01-07-2026 10:52 ص

الوكيل الإخباري-   أكدت غرفة صناعة الأردن، الأربعاء، أن القطاع الصناعي واصل ترسيخ مكانته كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2026، بعدما سجل نموا بنسبة 4.8%، وبلغت قيمته المضافة 2.274 مليار دينار مقارنة مع 2.170 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة تجاوزت 103 ملايين دينار.

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وأظهر، تحليل أعدته الغرفة لنتائج التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، أن القطاع الصناعي، الذي يضم الصناعات التحويلية والتعدين وإمدادات الكهرباء والمياه، ساهم بما مقداره 1.15 نقطة مئوية من إجمالي النمو الاقتصادي البالغ 2.9%، أي ما يقارب 40% من النمو الاقتصادي المتحقق خلال الربع الأول، بما يؤكد أن القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الصناعة، كانت المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي في المملكة.

 
 


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