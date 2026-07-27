صناعة الزرقاء تبحث مع سفراء الآسيان تعزيز الاستثمار

الوكيل الإخباري- استقبلت غرفة صناعة الزرقاء ممثلة برئيس وأعضاء مجلس إدارتها، سفراء رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) المعتمدين لدى المملكة، والتي تضم سلطنة بروناي دار السلام، وجمهورية ماليزيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية الفلبين، ومملكة تايلاند، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتوسيع الشراكات الصناعية بين الجانبين.

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وخلال اجتماع موسع في مقر غرفة صناعة الزرقاء، استعرض رئيسها المهندس فارس حمودة، الفرص الاستثمارية المتاحة في محافظتي الزرقاء والمفرق، مؤكدا أن الظروف الإقليمية عززت من متانة البيئة الاستثمارية في الأردن، لاسيما في الصناعات الموجهة للتصدير، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة والأسواق المفتوحة أمام الصادرات الأردنية في الولايات المتحدة الأميركية والدول العربية والاتحاد الأوروبي.



وأشار إلى أن الحوافز والإعفاءات التي توفرها التشريعات النافذة، إلى جانب الاستقرار السياسي الذي تتمتع به المملكة، هي من أبرز العوامل الجاذبة للاستثمار الأجنبي، مبينا وجود فرص واعدة في مجال صناعة المواد الأولية اللازمة للصناعات المحلية.



ودعا حمودة سفراء دول الآسيان إلى الاستثمار في المدن الصناعية والتنموية المنتشرة في المملكة، وفي مقدمتها مدينة الزرقاء الصناعية، التي تعد من أكبر المدن الصناعية في الأردن، خاصة في قطاع الصناعات الإلكترونية الذي تتميز به دول الآسيان.



ولفت إلى إيجاد آلية لتبادل المعلومات والخبرات بين الصناعات المترابطة والمتكاملة في دول الآسيان والأردن، بما يسهم في جذب صناعات نوعية ترفع القيمة المضافة للصناعة الأردنية، وتعزز تنافسية صادراتها، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، لاسيما التعديلات الأخيرة التي منحت منتجات المحيكات الأردنية إعفاء جمركيا كاملا لدخول السوق الأميركية.



من جانبهم، أكد سفراء دول الآسيان اهتمام بلدانهم بتعزيز التبادل التجاري مع الأردن، والاستفادة من المواد الخام الأردنية، إلى جانب منتجات الصناعات البيطرية والزراعية والأغذية الحلال، باعتبارها مجالات واعدة للتعاون والاستثمار المشترك.