صناعة عمان تبحث التعاون مع مجلسي الأعمال الأردنيين في دبي وأبو ظبي

الوكيل الإخباري- بحث رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ورئيس مجلس الأعمال الأردني في دبي، الدكتور احمد ذوقان الهنداوي، ورئيس مجلس الأعمال الأردني في أبو ظبي، محمد المعايطة، تعزيز التعاون بين غرف الصناعة ومجلسي الأعمال، وزيادة التبادل التجاري بين الأردن والإمارات.

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وأكد المهندس الجغبير، في بيان اليوم السبت، أن غرف الصناعة تضع إمكاناتها وخبراتها أمام المغتربين الأردنيين وغيرهم من الراغبين بالاستثمار في القطاع الصناعي بالمملكة، في ظل امتلاك الأردن بيئة استثمارية محفزة، وفرص صناعية ذات قيمة اقتصادية مضافة، فيما يمتلك القطاع الصناعي الأردني إمكانيات ومقومات مميزة، وفرص واعدة.



من جهته ، أكد الدكتور الهنداوي أن رجال الأعمال الأردنيين في دولة الإمارات العربية على استعداد للمساهمة بتحقيق التنمية الاقتصادية والإدارية بالأردن، من خلال خبراتهم العملية وإنشاء استثمارات تسهم في تشغيل الأيدي العاملة الوطنية.



وطرح مجلسا الأعمال في دبي و أبو ظبي تنظيم مؤتمر استثماري أردني إماراتي في دبي خلال شهر نيسان المقبل، للبحث عن فرص الاستثمار المشترك والتكامل الصناعي بين رجال الأعمال في البلدين، والتعريف بفرص الاستثمار بالأردن.