صناعة عمان تبحث التعاون مع مجلسي الأعمال الأردنيين في دبي وأبو ظبي

وأكد المهندس الجغبير، في بيان اليوم السبت، أن غرف الصناعة تضع إمكاناتها وخبراتها أمام المغتربين الأردنيين وغيرهم من الراغبين بالاستثمار في القطاع الصناعي بالمملكة، في ظل امتلاك الأردن بيئة استثمارية محفزة، وفرص صناعية ذات قيمة اقتصادية مضافة، فيما يمتلك القطاع الصناعي الأردني إمكانيات ومقومات مميزة، وفرص واعدة.
من جهته ، أكد الدكتور الهنداوي أن رجال الأعمال الأردنيين في دولة الإمارات العربية على استعداد للمساهمة بتحقيق التنمية الاقتصادية والإدارية بالأردن، من خلال خبراتهم العملية وإنشاء استثمارات تسهم في تشغيل الأيدي العاملة الوطنية.
وطرح مجلسا الأعمال في دبي و أبو ظبي تنظيم مؤتمر استثماري أردني إماراتي في دبي خلال شهر نيسان المقبل، للبحث عن فرص الاستثمار المشترك والتكامل الصناعي بين رجال الأعمال في البلدين، والتعريف بفرص الاستثمار بالأردن.
واتفق المجتمعون على عقد اجتماعات دورية ما بين أعضاء مجلسي الأعمال الأردني في دبي وأبو ظبي وبين غرفتي صناعة الأردن وعمان.
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