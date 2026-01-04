"صناعة عمّان" تبحث تعزيز التبادل التجاري مع عُمان

الوكيل الإخباري- بحث رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير مع سفير سلطنة عمان في المملكة فهد بن عبدالرحمن العجيلي، خلال لقاء اليوم الأحد، سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والارتقاء به الى مستوى العلاقة المميزة التي تجمع البلدين قيادة وشعبا.

وأكد الجغبير خلال اللقاء الذي حضره نائب السفير العُماني في المملكة يعقوب بن بدر الرقيشي، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان سعد ياسين ومدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي، أهمية إقامة استثمارات مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين، من خلال البحث عن المزايا ذات الأهمية النسبية لدى البلدين وبحيث تكون هذه الاستثمارات تكاملية وتصب في مصلحة البلدين.



واعرب عن ترحيب غرفة صناعة عمان بتنظيم زيارة لوفد صناعي أردني لسلطنة عمان للاطلاع على فرص التعاون مع نظرائهم في السلطنة والمشاركة في منتدى صحار للاستثمار 2026 والذي سيقام في شباط القادم، وكذلك ترحيب الغرفة باستقبال وفد اقتصادي عماني للاطلاع على المزايا الاستثمارية للأردن.



وأعرب الجغبير عن تطلعه الى تطوير العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسلطنة عمان بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن التبادل التجاري بين البلدين ما يزال دون الطموح، حيث بلغ التبادل التجاري بين البلدين عام 2024 ما يقارب من 167 مليون دولار، شكلت الصادرات الأردنية منها ما قيمته 108 ملايين دولار مقابل مستوردات بلغت 59 مليون دولار.



من جهته، أكد العجيلي حرص السفارة على تبسيط الإجراءات أمام المصدرين الأردنيين، مشيرا الى أن بلاده تتمتع بمناخ استثماري جاذب، من خلال القوانين التي تم إقرارها مؤخرا، كما يمكن للمستثمر ان يستفيد من الموقع الجغرافي المتميز لسلطنة عمان وقربها من أسواق الخليج والسوقين الافريقي والآسيوي، إضافة الى كلف الطاقة المتدنية.



وجرى خلال اللقاء الاتفاق على تبادل المعلومات بين غرفة صناعة عمان والسفارة العمانية حول فرص الاستثمار في البلدين، وكذلك مواعيد المعارض التي ستقام فيهما، ليتم الترتيب لتبادل زيارة وفود اقتصادية من رجال الأعمال في البلدين كما تم تنظيم جولة للسفير العماني على جدارية غرفة صناعة عمان التي تؤرخ لتطور الصناعة الأردنية.