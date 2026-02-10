"صناعة عمان" تنظم ورشة توعوية متخصصة حول التصدير

وتهدف الورشة التي شارك فيها 25 ممثلا لشركات صناعية مملوكة أو التي يتم إدارتها من قبل السيدات، لرفع الوعي بثقافة التصدير وتعزيز دورها في نمو وتنافسية الشركات الصناعية، إضافة إلى تمكين الشركات من فهم المتطلبات والإجراءات اللازمة لدخول الأسواق الخارجية.
وحسب بيان لصناعة عمان، تناولت الورشة موضوعات حول رفع الوعي بثقافة التصدير ودوره في تعزيز نمو وتنافسية الشركات الصناعية، التعريف بالإحصاءات والبيانات التصديرية وأهميتها في دعم اتخاذ القرار وكيفية الاستفادة منها، وشرح المتطلبات القانونية والتنظيمية لعمليات التصدير والوثائق الأساسية اللازمة.
وتناولت الورشة التعريف بمنصة الجمارك الأردنية "بوابة تيسير التجارة الأردنية" ودورها في تسهيل إجراءات التصدير، وآليات الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالأنظمة والمتطلبات والوثائق الخاصة بالتصدير.
يذكر أن الورشة تأتي ضمن المبادرات الخاصة بفريق تعزيز الصادرات والوصول إلى الأسواق، وكجزء من مشروع "طرق مبتكرة لدعم التشغيل من خلال تنمية القطاع الخاص" المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد).
