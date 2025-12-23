صندوق النقد: الإطار الإحصائي للحسابات القومية في الأردن يعزز دقة الاقتصاد

وأوضح الصندوق، وفق تقرير المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن ترتيبات مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، الذي نشره صندوق النقد، أن إعادة تحديد سنة الأساس للحسابات القومية "أمر بالغ الأهمية لضمان توفير سلاسل زمنية عالية الجودة ومتسقة".
وأنهت دائرة الإحصاءات العامة عملية إعادة تحديد سنة الأساس للحسابات القومية، التي استمرت أربع سنوات، بعد أن كان آخر تحديث لها في عام 2016، إذ أسفرت العملية عن مراجعة تصاعدية للناتج المحلي الإجمالي الاسمي بقرابة 10%، بما يعكس كلا من التحسينات في المنهجيات وتوسيع نطاق تغطية الأنشطة الاقتصادية الرسمية وغير الرسمية.
-
أخبار متعلقة
-
صندوق النقد: قدرة الأردن على سداد الدين كافية ومسار الدين العام يتجه للانخفاض
-
نمو صادرات صناعة اربد 2.5% خلال 11 شهرا
-
بورصة عمّان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
الأوراق المالية تنظم ورشة حول الأصول الافتراضية
-
صندوق النقد: نمو قوي لصادرات الأردن للعراق وسوريا عوّض تراجعها إلى الولايات المتحدة
-
قفزة قياسية بأسعار الذهب في الأردن الاثنين
-
مؤشر بورصة عمان يسجل ارتفاعا تاريخيا بوصوله للنقطة 3506
-
البنك الدولي: الأردن ضمن الفئة الأعلى عالميا برقمنة القطاع العام