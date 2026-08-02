صندوق النقد الدولي حوّل 188 مليون دولار بعد استكمال مراجعتين للأردن

وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي، أن التحويلات المالية، شملت 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 134 مليون دولار) ضمن برنامج التسهيل الممدد، و39.588 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 54 مليون دولار) ضمن برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في 17 حزيران 2026 على استكمال المراجعة الخامسة لبرنامج الأردن المدعوم بموجب اتفاق التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، مؤكدا أن الاقتصاد الأردني واصل الحفاظ على استقراره الكلي رغم التحديات الإقليمية، في ظل استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
-
أخبار متعلقة
-
تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد
-
غرفة تجارة عمان تطلق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية
-
3.5 ألف طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي
-
124.7 مليون دولار صادرات "صناعة إربد" في تموز الماضي
-
خطوات جديدة لدعم الشراكة الاقتصادية بين الأردن وسويسرا
-
انخفاض طفيف على أسعار الذهب في الأردن
-
اقتصاديون: تثبيت أسعار المحروقات يعزز استقرار الأسواق ويحمي القطاعات الإنتاجية
-
الحكومة تقرر تثبيت أسعار المشتقات النفطية لشهر آب