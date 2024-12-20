صندوق النقد يتوقع بقاء التضخم في الأردن منخفضا

وأكد الصندوق أن الأردن لا يزال يواصل تنفيذ سياسات اقتصادية سليمة، مما يسهم في الحفاظ على استقرار اقتصاده الوطني، رغم التأثيرات السلبية لهذه الرياح المعاكسة.
-
أخبار متعلقة
-
تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض
-
البنك المركزي الأردني يخفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب محليا الخميس.. كم بلغ؟
-
الأردنيون على موعد مع خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال عام
-
مؤشر بورصة عمان يستقر في نهاية تعاملاته اليومية
-
الأردن.. إعلان تسعيرة الذهب الأربعاء