صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد الأردني 2.4% نهاية العام الحالي

وتوقع الصندوق في تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" أن يصل التضخم في الأردن خلال العام الحالي عند نسبة 2.1 بالمئة، فيما توقع ارتفاع معدل التضخم إلى ما نسبته 2.4 بالمئة.
وفيما يخص توقعاته حول منطقة الشرق الأوسط، توقع الصندوق أن يرتفع النمو من 2.1 بالمئة للعام الماضي إلى 2.4 بالمئة نهاية العام الحالي ليواصل ارتفاعه في عام 2025 ليبلغ 3.9 بالمئة.
وعالميا، توقع الصندوق أن يظل النمو العالمي مستقرا، لكنه دون المأمول، موضحا أن هناك تعديلات كبيرة غير معلنة طرأت منذ شهر نيسان 2024، حيث جرى رفع التنبؤات في الولايات المتحدة وخفضها في الاقتصادات المتقدمة الأخرى في المقابل، لا سيما البلدان الأوروبية الكبرى.
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