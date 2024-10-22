الثلاثاء 2024-10-22 09:58 م
 
 

صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد الأردني 2.4% نهاية العام الحالي

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 22-10-2024 09:15 م
الوكيل الإخباري-   توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد الأردني نهاية العام الحالي بنسبة 2.4 بالمئة، في حين رفع من توقعاته للعام المقبل ليسجل نموا يصل إلى 2.9 بالمئة.اضافة اعلان


وتوقع الصندوق في تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" أن يصل التضخم في الأردن خلال العام الحالي عند نسبة 2.1 بالمئة، فيما توقع ارتفاع معدل التضخم إلى ما نسبته 2.4 بالمئة.

وفيما يخص توقعاته حول منطقة الشرق الأوسط، توقع الصندوق أن يرتفع النمو من 2.1 بالمئة للعام الماضي إلى 2.4 بالمئة نهاية العام الحالي ليواصل ارتفاعه في عام 2025 ليبلغ 3.9 بالمئة.

وعالميا، توقع الصندوق أن يظل النمو العالمي مستقرا، لكنه دون المأمول، موضحا أن هناك تعديلات كبيرة غير معلنة طرأت منذ شهر نيسان 2024، حيث جرى رفع التنبؤات في الولايات المتحدة وخفضها في الاقتصادات المتقدمة الأخرى في المقابل، لا سيما البلدان الأوروبية الكبرى.
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

عربي ودولي عاجل إعلام إسرائيلي: الرد على إيران سيكون في هذا الموعد

مديرية الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

تعبيرية

فلسطين واشنطن تطلب معلومات بشأن ضربة إسرائيلية قرب مستشفى ببيروت

تعبيرية

اقتصاد محلي صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد الأردني 2.4% نهاية العام الحالي

تعبيرية

طب وصحة طعام لذيذ يساعد تناوله قبل النوم على التخلص من الشخير!

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية إحالة عطاءات صيانة مدارس بقيمة 4.400 مليون دينار

علم العراق

عربي ودولي العثور على موقع أثري يعود لأكثر من 4 آلاف عام شمالي العراق

غزة

فلسطين 63 شهيدا في الغارات على غزة منذ فجر اليوم



 

الأكثر مشاهدة