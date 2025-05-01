ضريبة الدخل في الأردن تسجل تراجعًا في بداية 2025

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الوكيل الإخباري- تراجعت إيرادات الحكومة من الضرائب المفروضة على الدخل والأرباح بنسبة 5.4% خلال أول شهرين من العام الحالي، وفقا لبيانات وزارة المالية. اضافة اعلان





وأظهرت البيانات أن تحصيلات الحكومة من الضرائب على الدخل والأرباح وصلت في أول شهرين من العام الحالي إلى 298 مليون دينار، مقارنة مع 351 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.



وأوضحت أن إيرادات الحكومة من ضريبة الدخل على الأفراد وصلت إلى 64 مليون دينار في أول شهرين من العام الحالي، مقارنة مع 65 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.