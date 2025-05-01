ضريبة الدخل في الأردن تسجل تراجعًا في بداية 2025

وأظهرت البيانات أن تحصيلات الحكومة من الضرائب على الدخل والأرباح وصلت في أول شهرين من العام الحالي إلى 298 مليون دينار، مقارنة مع 351 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضحت أن إيرادات الحكومة من ضريبة الدخل على الأفراد وصلت إلى 64 مليون دينار في أول شهرين من العام الحالي، مقارنة مع 65 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
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