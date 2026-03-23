الإثنين 2026-03-23 09:37 م

طرح أوراق نقدية من فئة الـ 5 دنانير بتواقيع جديدة للتداول ضمن الإصدار الخامس

الإثنين، 23-03-2026 07:29 م

الوكيل الإخباري-   أكد البنك المركزي الأردني أنه جرى طرح أوراق نقدية من فئة الخمسة دنانير للتداول خلال فترة عيد الفطر تحمل تواقيع وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، ومحافظ البنك المركزي عادل الشركس، وهي أوراق نقدية قانونية تم طرحها للتداول دون أي قيود، وذلك جنبا إلى جنب مع الأوراق النقدية الصادرة سابقاً من نفس الفئة.

ويود البنك التنويه إلى أن الأوراق النقدية من فئة الخمسة دنانير التي تم طرحها للتداول خلال فترة العيد هي من ضمن الإصدار الخامس المتداول حاليا، ومطابقة له من حيث الشكل والتصميم والعلامات الأمنية، وأن اختلاف التواقيع لا يؤثر على أصالة الورقة النقدية أو قيمتها، إذ يعكس فقط فترات زمنية مختلفة لإصدارها.


ويؤكد البنك المركزي على ضرورة التأكد من صحة الأوراق النقدية من خلال العلامات الأمنية المدمجة فيها، مثل العلامة المائية والخيط الأمني والطباعة الدقيقة. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الأردني.

 
 


