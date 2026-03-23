طرح أوراق نقدية من فئة الـ 5 دنانير بتواقيع جديدة للتداول ضمن الإصدار الخامس

ويود البنك التنويه إلى أن الأوراق النقدية من فئة الخمسة دنانير التي تم طرحها للتداول خلال فترة العيد هي من ضمن الإصدار الخامس المتداول حاليا، ومطابقة له من حيث الشكل والتصميم والعلامات الأمنية، وأن اختلاف التواقيع لا يؤثر على أصالة الورقة النقدية أو قيمتها، إذ يعكس فقط فترات زمنية مختلفة لإصدارها.
ويؤكد البنك المركزي على ضرورة التأكد من صحة الأوراق النقدية من خلال العلامات الأمنية المدمجة فيها، مثل العلامة المائية والخيط الأمني والطباعة الدقيقة. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الأردني.
