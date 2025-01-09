طرح الإصدار السابع من أذونات الكهرباء الوطنية بـ100 مليون دينار

وبحسب بيانات البنك المركزي الأردني، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار في 12 كانون الثاني 2026، فيما سيكون تاريخ التسوية في 12 كانون الثاني من العام الحالي.
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