طرح الإصدار السابع من أذونات الكهرباء الوطنية بـ100 مليون دينار

الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي الأردني، الخميس، عن طرح الإصدار السابع من أذونات شركة الكهرباء الوطنية والمكفولة من الحكومة، بقيمة 100 مليون دينار لأجـل سنة.

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