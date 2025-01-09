الخميس 2025-01-09 01:24 م
 

طرح الإصدار السابع من أذونات الكهرباء الوطنية بـ100 مليون دينار

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البنك المركزي الأردني
الخميس، 09-01-2025 12:03 م

الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي الأردني، الخميس، عن طرح الإصدار السابع من أذونات شركة الكهرباء الوطنية والمكفولة من الحكومة، بقيمة 100 مليون دينار لأجـل سنة.

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وبحسب بيانات البنك المركزي الأردني، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار في 12 كانون الثاني 2026، فيما سيكون تاريخ التسوية في 12 كانون الثاني من العام الحالي.

 
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