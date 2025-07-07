الإثنين 2025-07-07 12:55 م
 

طرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار

عملات ورقية أردنية
عملات ورقية أردنية
 
الإثنين، 07-07-2025 11:21 ص
الوكيل الإخباري-  طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الاثنين، الإصدار التاسع عشر للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينار.اضافة اعلان


ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 8 تموز 2030، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 8 تموز 2025.

وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.

فيما تعدّ أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

رلت

أخبار الشركات "طلبات" الأردن تعلن الفائز بسيارة "BMW I4" ضمن حملتها الصيفية الأولى "اطلب بلا هم واربح BMW"

ل

فيديو الوكيل بين الكيماوي وورقة الامتحان… طلاب يواجهون القسوة بصمت

الأمم المتحدة: انهيار شامل لمنظومة الغذاء في غزة

فلسطين الأمم المتحدة: انهيار شامل لمنظومة الغذاء في غزة

ل

فيديو الوكيل شكاوى من عدم الالتزام بالعقد الإلكتروني للمعلمين في القطاع الخاص

ل

اقتصاد محلي استثمار أموال الضمان يجتاز تدقيق ISO 9001:2015

تعبيرية

عربي ودولي السفارة الأمريكية تحذر من السفر إلى لبنان

ل

اقتصاد محلي وزير الصناعة: حريصون على تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها

رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل القائم بأعمال السفير الأميركي في عمان



 
 



الأكثر مشاهدة