الثلاثاء 2026-02-10 11:48 ص

طرح سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار الأربعاء

الثلاثاء، 10-02-2026 11:12 ص
الوكيل الإخباري-  قالت بورصة عمّان، في تعميم صادر، عنها إنه سيتم الأربعاء إدراج الإصدارين الأول والثاني من سندات الحزينة للعام 2026.اضافة اعلان


ووفق التعميم فإن تاريخ استحقاق الإصدار الأول في 11/1/2029 بينما الإصدار الثاني في 15/1/2031.
 
 


