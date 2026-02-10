طرح سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار الأربعاء

11:12 ص

الوكيل الإخباري- قالت بورصة عمّان، في تعميم صادر، عنها إنه سيتم الأربعاء إدراج الإصدارين الأول والثاني من سندات الحزينة للعام 2026.





ووفق التعميم فإن تاريخ استحقاق الإصدار الأول في 11/1/2029 بينما الإصدار الثاني في 15/1/2031.





