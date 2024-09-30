عاجل | الحكومة تخفض أسعار البنزين 90 و95 والديزل للشهر المقبل

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الوكيل الإخباري- عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم الاثنين،اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31 تشرين أول المقبل). اضافة اعلان





واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر أيلول ومقارنتها بمثيلاتها لشهر آب الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضاً على أسعار البنزين بنوعيه (90 و95) والديزل خلال شهر أيلول الحالي.



وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين للجنة انخفاض سعر البنزين 90 بمقدار (25) فلساً/لتر، وانخفاض سعر البنزين 95 بمقدار (30) فلساً/لتر، وانخفاض سعر الديزل بمقدار (40) فلساً/لتر.



وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (860) فلساً/لتر بدلاً من (885) فلساً /لتر، وتخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1095) فلساً/لتر بدلاً من (1125) فلساً/لتر، وتخفيض سعر بيع الديزل ليصبح (655) فلساً/لتر بدلاً من (695) فلساً/لتر، والاستمرار في تثبيت سعر بيع الكاز عند سعر 620 فلساً/ لتر، والإبقاء على سعر بيع اسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.