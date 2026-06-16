عاجل انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

الوكيل الإخباري- انخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، الثلاثاء، ليبلغ 88.70 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 84.30 دينارا لجهة الشراء.



وبحسب النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيار 24 نحو 101.80 دينار، فيما بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 18 نحو 78.10 دينارا، لغايات البيع من محلات الصاغة.

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