عاجل مجموع رؤوس الأموال المسجلة العام الحالي زاد على 148 مليون دينار

الوكيل الإخباري- ارتفع عدد الشركات المسجلة في المملكة منذ بداية العام الحالي وحتى الثلاثين من حزيران بنسبة 7 بالمائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي .

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واظهر تقرير صادر عن دائرة مراقبة الشركات ان عدد الشركات التي تم تسجيلها خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 3753 شركة مقارنة بـ 3493 شركة خلال النصف الأول من العام الماضي .



وبلغ مجموع رؤوس الأموال المسجلة ما يزيد على 148 مليون دينار وان عدد الشركات الأعلى تسجيلا من حيث العدد كان ذات المسؤولية المحدودة وبلغ عددها 2864 شركة وبنسبة 3ر76 بالمئة من الشركات المسجلة وبرؤوس أموال تزيد على 46 مليون دينار تليها شركات المساهمة الخاصة برؤوس أموال مسجلة تزيد على 69 مليون دينار .



كما انخفض عدد الشركات التي تم فسخ او شطب تسجيلها بنسبة 16 بالمئة عن ذات الفترة من العام الماضي حيث بلغ عددها 473 شركة مقارنة بـ 562 شركة .



واظهر التقرير ارتفاع محصلة تغير رؤوس الأموال بنسبة 5 بالمئة عن العام الماضي .



واكد التقرير انه وللعام الثاني على التوالي فقد تم الحفاظ على نتائج تفوق المليار دينار رؤوس أموال اما جديدة او عن طريق رفع رأسمال الشركات .



وكشف التقرير ان عدد الشركات المسجلة الكترونيا منذ اطلاق الخدمات الالكترونية لدائرة مراقبة الشركات نهاية عام 2020 بلغ 39 ألفا و 766 شركة .