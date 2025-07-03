عبر قروض ومنح .. البنك الدولي يموّل الأردن بـ 1.1 مليار دولار

12:42 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/736665 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- اختتم البنك الدولي سنته المالية (2024-2025) مع الأردن، بتمويل 6 برامج ومشاريع (جديدة وتكميلية) عبر قروض ومنح بقيمة تمويلية بلغت 1.112 مليار دولار. اضافة اعلان





ووفق بيانات للبنك، أقر مجلس المديرين في البنك بتاريخ 31 آذار الماضي، 4 مشاريع رئيسة، من أبرزها:



برنامج تمويل سياسات التنمية لتحقيق النمو والتنافسية في الأردن بقيمة 400 مليون دولار، لدعم جهود الحكومة في إطلاق الاستثمارات وتعزيز الصادرات وخلق فرص اقتصادية، خاصة للشباب والنساء.



برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة بقيمة 400 مليون دولار، يهدف إلى تحسين الاستجابة للصدمات وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، بما يشمل تحويلات نقدية لنحو 1.2 مليون شخص وتأمين صحي لـ150 ألفًا.



المرحلة الثانية من مشروع الصندوق الأردني للريادة بقيمة 50 مليون دولار، لدعم الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، مع توقعات باستقطاب 150 مليون دولار إضافية من رأس المال الخاص، وخلق 1500 فرصة عمل.



تمويل إضافي لبرنامج كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية إمداداته بقيمة 250 مليون دولار، لتوسيع الدعم لقطاع الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة الشبكة واستدامتها.



وفي 19 حزيران 2025، وافق البنك على منحة إضافية بقيمة 5.012 مليون دولار لبرنامج "مسار" الذي يركّز على تطوير التعليم، وتعزيز الانتقال من التعليم إلى سوق العمل، وتحسين كفاءة إدارة النظام التعليمي.



كما وافق البنك في 22 حزيران 2025 على منحة جديدة بقيمة 7.5 مليون دولار لدعم إدارة الإصلاحات الحكومية، مما يرفع إجمالي التمويل إلى 23.3 مليون دولار، ولمدة تنفيذ تمتد حتى عام 2028.



ويهدف هذا البرنامج إلى دعم تنفيذ مصفوفة الإصلاح المحدثة، وتعزيز الاستثمار العام، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين نظام المشتريات العامة.