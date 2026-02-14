السبت 2026-02-14 01:56 م

عطاءان لشراء كميات من القمح والشعير

عطاءان لشراء كميات من القمح والشعير
عطاءان لشراء كميات من القمح والشعير
 
السبت، 14-02-2026 12:50 م
الوكيل الإخباري-  طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عطاءين منفصلين لشراء كميات من القمح والشعير.اضافة اعلان


وأعلنت الوزارة طرح عطاء لشراء كمية 100 ألف طن أو 120 ألف طن من القمح، داعية الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء المتضمنة الشروط والمواصفات، مقابل 650 دينارا غير مستردة، علما بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل.

كما طرحت الوزارة عطاء لشراء نفس الكميات من الشعير، وبالشروط والإجراءات ذاتها، علما بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء المقبل.

واشترطت الوزارة في كلا العطاءين إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ فتح العروض، إضافة إلى صورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

"الوطنية لإدارة غزة" تدعو لتمكينها الكامل لتولي المسؤوليات

فلسطين "الوطنية لإدارة غزة" تدعو لتمكينها الكامل لتولي المسؤوليات

تقلبات حادة على درجات الحرارة خلال 4 أيام القادمة

الطقس تقلبات حادة على درجات الحرارة خلال 4 أيام القادمة

عطاءان لشراء كميات من القمح والشعير

اقتصاد محلي عطاءان لشراء كميات من القمح والشعير

تحذير عاجل من وزارة الصحة لجميع المواطنين

أخبار محلية تحذير عاجل من وزارة الصحة لجميع المواطنين

مجمع الملك الحسين للأعمال يوقع اتفاقية مع شركة نوربا للتطوير والاستثمار العقاري لإنشاء مجموعة من المجمعات والأبراج التجارية

أخبار الشركات مجمع الملك الحسين للأعمال يوقع اتفاقية مع شركة نوربا للتطوير والاستثمار العقاري لإنشاء مجموعة من المجمعات والأبراج التجارية

انخفاض يطرأ على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية

اقتصاد محلي انخفاض يطرأ على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية

استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي وإصابات بالرصاص في غزة

فلسطين استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي وإصابات بالرصاص في غزة

تنظيم منتدى أعمال أردني إيطالي الأحد في عمان

أخبار محلية تنظيم منتدى أعمال أردني إيطالي الأحد في عمان



 




الأكثر مشاهدة