الأربعاء 2025-01-29 12:18 م
 

عطاء حكومي لشراء 100 إلى 120 ألف طن من القمح

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أرشيفية
الأربعاء، 29-01-2025 11:10 ص

الوكيل الإخباري- طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الأربعاء، عطاء لشراء 100 ألف طن أو 120 ألف طن من القمح.

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ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات، للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا أردنيا غير مستردة، علما بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء 4 شباط 2025.


واشترطت الوزارة إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن 30 يوما من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.

 
gnews

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