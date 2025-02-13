الخميس 2025-02-13 11:32 ص
 

عطاء لشراء كميات من الشعير

ل
أرشيفية
الخميس، 13-02-2025 10:15 ص

الوكيل الإخباري- طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عطاء لشراء 100 ألف طن أو 120 ألف طن شعير.

اضافة اعلان


ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك لمراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء، تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 ديناراً أردنياً غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر الأربعاء المقبل.


واشترطت عند الشراء إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن 30 يوماً من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.

 
gnews

أحدث الأخبار

الاستقبال الشعبي الحاشد في انتظار الملك

أخبار محلية موقع الوكيل يرصد الاستقبال الشعبي الحاشد في انتظار الملك - فيديو

أعضاء مجلس النواب

شؤون برلمانية رئيس وأعضاء مجلس النواب في طليعة مستقبلي جلالة الملك وولي العهد

تهخ

منوعات تعرف في هذا الدليل على طول وعرض ملعب كرة القدم ومقاسات الفيفا المعتمدة

لال

طب وصحة علامات تشير إلى انفصال الشبكية: انتبه لها

ىت

منوعات تشكيلة مانشستر سيتي 2025

ا

أخبار محلية تحرير 390 مخالفة تموينية في أول شهر من العام الحالي

رب

طب وصحة أمراض شائعة تصيب مربي القطط: احذرها

شهر رمضان

عربي ودولي مركز الفلك الدولي يحدد غرة شهر رمضان



 



الأكثر مشاهدة