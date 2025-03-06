الخميس 2025-03-06 02:18 م
 

عطاء لشراء كميات من الشعير

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أرشيفية
 
الخميس، 06-03-2025 12:23 م

الوكيل الإخباري- طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عطاء لشراء كمية 100 ألف طن أو 120 ألف طن شعير.

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ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك، إلى مراجعة قسم العطاءات، للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 ديناراً أردنياً غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 آذار .


واشترطت الوزارة عند الشراء إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.

 
 
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