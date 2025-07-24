عطاء لشراء كميات من الشعير

الوكيل الإخباري- طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عطاء لشراء كمية 100 ألف طن أو 120 ألف طن شعير.

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ودعت الوزارة اليوم الخميس، الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 ديناراً غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو الثانية من بعد ظهر الأربعاء 6 آب المقبل.