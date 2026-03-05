الخميس 2026-03-05 12:47 م

عطاء لشراء كميات من الشعير

الخميس، 05-03-2026 11:21 ص

الوكيل الإخباري-   طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عطاء لشراء كمية 100 ألف طن أو 120 ألف طن شعير.

ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك، إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا أردنيا غير مستردة، علما بأن آخر موعد لقبول العروض هو الثانية من بعد ظهر الأربعاء المقبل.

واشترطت الوزارة عند الشراء، إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن 30 يوما من تاريخ فتح العروض.

 
 


