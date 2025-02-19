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عطاء لشراء كميات من القمح

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 19-02-2025 09:58 ص

الوكيل الإخباري-  طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عطاء لشراء كمية 100 أو 120 ألف طن من القمح.

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ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك، لمراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 ديناراً أردنياً غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر الثلاثاء المقبل.


واشترطت الوزارة عند الشراء، إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن 30 يوماً من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.

 
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