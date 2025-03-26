الأربعاء 2025-03-26 12:35 م
 

عطاء لشراء كميات من القمح

ا
أرشيفية
 
الأربعاء، 26-03-2025 11:34 ص

الوكيل الإخباري- طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عطاء لشراء كمية 100 ألف طن أو 120 ألف طن قمح.

اضافة اعلان


ودعت الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 ديناراً أردنياً غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر الثلاثاء الموافق 8-4.


واشترطت الوزارة عند الشراء، إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن 30 يوماً من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.

 
gnews

أحدث الأخبار

ر

فن ومشاهير "تست تست".. نادين نجيم توجه رسالة قاسية لمنتقديها - فيديو

ؤر

فن ومشاهير مسلسل "الغاوي" الحلقة 10: تصاعد الصراع وقرارات مفاجئة

غا

فن ومشاهير مسلسل شارع الأعشى الحلقة 26: أسرار ماضي منصور وتوتر العلاقات بين الشخصيات

قب

فن ومشاهير مسلسل فهد البطل: تصاعد الأحداث وكشف الأسرار في الحلقة الأخيرة

للاته

أخبار الشركات منصّة زين للإبداع تناقش مستقبل المال وريادة الأعمال والتكنولوجيا في جلساتها الرمضانية

لا

أخبار محلية إصدار الكشف التنافسي لتعبئة 30% من الشواغر الحكومية الخميس

تعبيرية

أخبار محلية للحد من الاكتظاظ في السجون .. تنفيذ 274 عقوبة بديلة خلال شهرين

ؤء

طب وصحة في أواخر رمضان.. ماذا تأكل على الإفطار والسحور؟



 
 



الأكثر مشاهدة