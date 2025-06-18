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عطاء لشراء كميات من القمح

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أرشيفية
 
الأربعاء، 18-06-2025 11:57 ص

الوكيل الإخباري- طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عطاء لشراء كمية 100 ألف طن أو 120 ألف طن قمح.

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ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك، إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل (650) دينارا أردنيا غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض الساعة الثانية من بعد ظهر الثلاثاء المقبل.


واشترطت الوزارة عند الشراء إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن (30) يوماً من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.

 
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