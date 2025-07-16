الأربعاء 2025-07-16 03:54 م
 

عطاء لشراء كميات من القمح

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
وزارة الصناعة والتجارة والتموين
 
الأربعاء، 16-07-2025 02:58 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن طرح عطاء لشراء كمية مقدارها 100 ألف طن أو 120 ألف طن من القمح.

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ودعت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، الراغبين في الاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين للحصول على نسخة من دعوة العطاء، التي تتضمن الشروط والمواصفات، مقابل مبلغ 650 دينارا أردنيا غير مسترد، علما أن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 22-7-2025.

 
 
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