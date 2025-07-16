عطاء لشراء كميات من القمح

ودعت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، الراغبين في الاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين للحصول على نسخة من دعوة العطاء، التي تتضمن الشروط والمواصفات، مقابل مبلغ 650 دينارا أردنيا غير مسترد، علما أن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 22-7-2025.
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