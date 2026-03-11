عطاء لشراء كميات من القمح

ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات، للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل (650) دينارا غير مستردة، علما بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 17-3-2026.
واشترطت الوزارة عند الشراء إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد على (30) يوما من تاريخ فتح العروض.
-
أخبار متعلقة
-
ميناء العقبة يعمل بشكل اعتيادي رغم التوترات الإقليمية
-
ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 0.62% في كانون الثاني 2026
-
الإحصاءات العامة: استقرار في مستويات أسعار المستهلك في شباط
-
انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء
-
تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن
-
أسعار الذهب تشتعل محلياً بارتفاع كبير
-
انخفاض على أسعار الذهب في الأردن.. كم بلغ سعر عيار 21؟