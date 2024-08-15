الخميس 2024-08-15 09:50 ص
 


عطاء لشراء 100 أو 120 ألف طن شعير

شعير
شعير




 

الخميس، 15-08-2024 08:19 ص

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن طرح عطاء لشراء كمية 100 ألف طن أو 120 ألف طن من الشعير.

ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات، للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة، علما بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء، الموافق 2024/8/21.

واشترطت إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.

 


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