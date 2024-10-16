عطاء لشراء 120 ألف طن من القمح

ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة.
ولفتت إلى أن آخر موعد لقبول العروض
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