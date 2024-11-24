عقل يتحدث عن أسعار المشتقات النفطية للشهر المقبل

وتابع: بشكل عام الهدوء هو المسيطر على أسواق النفط بسبب العديد من العوامل العالمية مع تراجع حدة الأخطار الجيوسياسية في الشرق الأوسط وفوز دونالد ترامب الذي يدعم بقوة التنقيب عن النفط وإلغاء قرارات إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن التي تحد من انتاج النفط وقيود تصدير الغاز .
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