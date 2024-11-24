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عقل يتحدث عن أسعار المشتقات النفطية للشهر المقبل

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أرشيفية
الأحد، 24-11-2024 12:31 م

الوكيل الإخباري - تحدث الخبير النفطي هاشم عقل عن توقعاته لأسعار المشتقات النفطية قبيل التسعيرة المرتقبة للشهر المقبل.

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وقال عقل لـ"الوكيل الإخباري"، إن هناك انخفاض طفيف على أسعار المشتقات النفطية لغاية اليوم الأحد 2024/11/24، حيث بلغ انخفاض سعر لتر البنزين 90 نحو 7 فلسات وانخفاض سعر لتر البنزين 95 نحو 7 فلسات أيضا، مع ارتفاع ضئيل على سعر لتر الديزل بـ 5 فلسات.

 

وأضاف أن هناك شبه استقرار في أسعار المحروقات منذ بداية الشهر الحالي وحتى اليوم حيث بقيت أسعار خام برنت منخفضة عن معدل الشهر الماضي من 2-3 دولار للبرميل وهذا غير مؤثر على أسعار المشتقات النفطية.

 

وأشار إلى أن هذه مجرد مؤشرات وليست أسعار نهائية حيث يتبقى لنهاية الشهر خمسة أيام عمل وقد تتغير فيها الأسعار.


وتابع: بشكل عام الهدوء هو المسيطر على أسواق النفط بسبب العديد من العوامل العالمية مع تراجع حدة الأخطار الجيوسياسية في الشرق الأوسط وفوز دونالد ترامب الذي يدعم بقوة التنقيب عن النفط وإلغاء قرارات إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن التي تحد من انتاج النفط وقيود تصدير الغاز .

 

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