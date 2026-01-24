علان: أسعار الذهب حافظت على مستويات مرتفعة لمدة 28 شهرا

09:07 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/762052 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال نقيب أصحاب محلات الحلي والمجوهرات، ربحي علان، إن الارتفاعات التي سجلها الذهب خلال الأيام العشرين الماضية، كانت متوقعة للعام 2026، وليس بهذه السرعة. اضافة اعلان





وأضاف علان أن خلال التعاملات على مدار الـ28 شهرًا الماضية لم يشهد السوق أي انخفاض حقيقي في أسعار الذهب، مشيرًا إلى أن الأسعار حافظت على مستويات مرتفعة طوال هذه الفترة.



وأشار إلى أن أسعار الفضة ارتفعت بنسبة 300% خلال العامين الماضيين، معتبراً أن هذه الارتفاعات تعكس التقلبات الاقتصادية والطلب المتزايد على المعادن كملاذات آمنة.



وأوضح علان أن السوق المحلي ما زال يتأثر بتحركات الأسعار العالمية للذهب والفضة، مؤكدًا أن المستثمرين والمواطنين يتجهون بشكل أكبر نحو الليرات الذهبية والأونصة والفضة كوسائل لحماية أموالهم في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة.

تم نسخ الرابط





