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عمومية غرفة تجارة الأردن تقرّ تقريرها عن عام 2023

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جانب من الاجتماع
الأحد، 29-12-2024 03:11 م

الوكيل الإخباري- أقرت الهيئة العامة لغرفة تجارة الأردن في اجتماعها السنوي الذي عقدته، مساء أمس السبت، بالإجماع التقرير السنوي عن أعمال مجلسها لعام 2023، الذي تضمن نشاطاتها وأعمالها، بالإضافة الى تعيين مدقق حسابات.

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وأقرت كذلك خلال اجتماع الهيئة العامة العادي الذي ترأسه رئيس الغرفة العين خليل الحاج توفيق، الحسابات الختامية والميزانية العمومية للغرفة لعامي 2022 و 2023، وموازنة الغرفة التقديرية لعام 2025.


واستعرض الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي بالمملكة، مشيدا بالتعاون الإيجابي مع الحكومة لمعالجتها، والاستجابة لمطالب الغرفة بما يحقق مصالح الاقتصاد الوطني.


بدوره، أشار الحاج توفيق إلى جهود غرفة تجارة الأردن لدعم غرف التجارة في المحافظات والاطلاع على الصعوبات التي تواجهها، من خلال عقد اجتماعات بمقارها بمشاركة وزير الصناعة والتجارة والتموين، مؤكدا أن هذه اللقاءات مستمرة خلال الفترة المقبلة.


وبين أن مجلس إدارة الغرفة أسس لعهد جديد لقيادة المشهد التجاري والخدمي بعموم المملكة ودعم غرفة التجارة لبناء مقرات جديدة لتحسين خدماتها المقدمة لمنتسبيها، ومنح الغرف بعموم المملكة دورا كبيرا بالمشهد الاقتصادي المحلي.

 
gnews

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اقتصاد محلي عمومية غرفة تجارة الأردن تقرّ تقريرها عن عام 2023



 



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