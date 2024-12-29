عمومية غرفة تجارة الأردن تقرّ تقريرها عن عام 2023

الوكيل الإخباري- أقرت الهيئة العامة لغرفة تجارة الأردن في اجتماعها السنوي الذي عقدته، مساء أمس السبت، بالإجماع التقرير السنوي عن أعمال مجلسها لعام 2023، الذي تضمن نشاطاتها وأعمالها، بالإضافة الى تعيين مدقق حسابات.

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وأقرت كذلك خلال اجتماع الهيئة العامة العادي الذي ترأسه رئيس الغرفة العين خليل الحاج توفيق، الحسابات الختامية والميزانية العمومية للغرفة لعامي 2022 و 2023، وموازنة الغرفة التقديرية لعام 2025.



واستعرض الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي بالمملكة، مشيدا بالتعاون الإيجابي مع الحكومة لمعالجتها، والاستجابة لمطالب الغرفة بما يحقق مصالح الاقتصاد الوطني.



بدوره، أشار الحاج توفيق إلى جهود غرفة تجارة الأردن لدعم غرف التجارة في المحافظات والاطلاع على الصعوبات التي تواجهها، من خلال عقد اجتماعات بمقارها بمشاركة وزير الصناعة والتجارة والتموين، مؤكدا أن هذه اللقاءات مستمرة خلال الفترة المقبلة.