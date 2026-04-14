عندما ترتفع تكلفة الطاقة على الجميع.. من ينجو بالأرباح؟ وكيف تستفيد من المشهد؟

الوكيل الإخباري- ترتبط أسعار النفط عالمياً بشكل وثيق بالأحداث الجيوسياسية المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، إذ يؤدي أي توتر في هذه المنطقة الحيوية إلى قفزات سريعة في أسعار الطاقة.

وتبرز هنا علاقة طردية واضحة بين تحركات “الذهب الأسود” وأسعار السلع الأساسية؛ فعندما يرتفع النفط، تتبعه أسعار الغذاء، مما يخلق فرصاً وتحديات جديدة في المشهد الاقتصادي العالمي.



ويعود هذا الترابط إلى دخول النفط في كافة مراحل سلاسل التوريد الغذائي، بدءاً من تشغيل الآلات الزراعية وإنتاج الأسمدة والمبيدات، وصولاً إلى تكاليف الشحن والنقل الدولي التي تمثل جزءًا كبيرًا من السعر النهائي للمنتجات.



وفي هذا الإطار، أشار بنك غولدمان ساكس في تقرير إن أي اضطرابات في إمدادات الأسمدة النيتروجينية عبر مضيق هرمز قد تؤدي إلى تراجع غلال الحبوب عالميًّا وتغيير القرارات المتعلقة بالزراعة، مما قد يدفع أسعار الحبوب إلى الارتفاع.



ومع استمرار هذه الاضطرابات التي ترفع تكاليف الوقود، تضطر الشركات لرفع أسعار سلعها، ما يجعل قطاع الأغذية والسلع



الأساسية خيارًا استثماريًّا جذابًا خلال فترات التضخم المرتبطة بالطاقة.



إن الاستثمار الذكي في هذا المشهد المتقلب لا يقتصر على شراء السلع المادية فحسب، بل يتمثل في اقتناص الفرص داخل الشركات التي تمتلك قدرة تسعيرية عالية تتيح لها مواكبة التضخم.



وتبرز هنا أسهم الشركات العالمية الكبرى كخيار استراتيجي مميز؛ فهذه الشركات تعتمد على”ADM” و”PepsiCo” و قطاع السلع الاستهلاكية، مثل “Nestlé” ومخزونات ضخمة وعقود آجلة تحميها من التقلبات المفاجئة، بل وتتمكن من رفع أسعار منتجاتها للحفاظ على هوامش ربح متنامية، مما يحول زيادة التكاليف إلى مكاسب للمساهمين.



إلى جانب الأسهم الفردية، تبرز صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) كأداة فاعلة لتنويع المخاطر، حيث تتيح للمستثمر الوصول إلى سلة متكاملة من السلع الغذائية كالقمح والسكر والقهوة عبر صندوق واحد، مما يمنحه تعرضاً مباشراً لارتفاع الأسعار دون الحاجة للمخاطرة في سهم واحد.



ولتحويل هذه الرؤى التحليلية إلى واقع ملموس، تبرز منصات الاستثمار مثل JustMarkets لتوفر الأدوات اللازمة للتداول اللحظي، سواء عبر عقود الفروقات (CFDs) التي تسمح بالاستفادة من تحركات السوق في كلا الاتجاهين صعوداً أو هبوطاً، أو من خلال استخدام الرافعة المالية المدروسة لتعظيم العوائد، مع توفير أدوات إدارة مخاطر تحمي المحفظة الاستثمارية.