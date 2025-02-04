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عند مستويات قياسية.. إليكم أسعار الذهب الثلاثاء

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مصاغ ذهبي
الثلاثاء، 04-02-2025 09:13 ص

الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب في الأردن، الثلاثاء، عند أعلى سعر قياسي في التاريخ، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا 56.8 دينارا وفق النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

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كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 من محال الصاغة، 65.2 دينارا و50.1 دينارا على التوالي.

 

وتاليا التسعيرة:

 


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gnews

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