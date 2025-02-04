عند مستويات قياسية.. إليكم أسعار الذهب الثلاثاء

كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 من محال الصاغة، 65.2 دينارا و50.1 دينارا على التوالي.
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