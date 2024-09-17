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عيار 21 و18 .. هكذا بلغت أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 17-09-2024 09:59 ص

الوكيل الإخباري-   استقرت أسعار الذهب من كافة العيارات في الأردن اليوم الثلاثاء.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 52.2 دينارًا للبيع للمواطنين، مقابل 50.2 دينارًا للشراء منهم، وفقًا للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات.

كما بلغ سعر غرام الذهب من عياري 18 و24 على التوالي ، عند 46.3 دينارًا للبيع للمواطنين، مقابل 42.8 دينارًا للشراء منهم،  59.9 دينارًا للبيع للمواطنين، مقابل 57.1 دينارًا للشراء منهم

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