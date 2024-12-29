غرام الذهب 21 يتماسك عند سعر 53.3 ديناراً محلياً

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في الأردن لليوم الـ 8 على التوالي .



وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر طلبا لدى الاردنيين 53.3 دينارا للبيع للمواطنين ، مقابل 51.3 دينارا للشراء منهم .



فيما بلغ سعر غرام الذهب من عياري 18 و24 على التوالي ، 47.3 دينارا للبيع للمواطنين ، 43.8 دينارا للشراء منهم ، 61.3 دينارا للبيع للمواطنين ، 58.9 دينارا للشراء منهم .

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