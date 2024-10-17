الخميس 2024-10-17 09:57 ص
 
 

غرام الذهب 21 يستقر عند 54.4 دينارا في الأردن

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 17-10-2024 09:50 ص

الوكيل الإخباري-استقرت أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس ، وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 عند   54.4 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 52.4 دينارا للشراء منهم  .

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بينما بلغ سعر غرامي الذهب من عياري  18 و24 على التوالي ، 48.5 دينارا للبيع للمواطنين ، 45 دينارا للشراء منهم ، 62.6 دينارا للبيع للمواطنين ، 60.3 دينارا للشراء منهم 

 


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