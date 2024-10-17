غرام الذهب 21 يستقر عند 54.4 دينارا في الأردن

الوكيل الإخباري-استقرت أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس ، وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 54.4 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 52.4 دينارا للشراء منهم .

اضافة اعلان

بينما بلغ سعر غرامي الذهب من عياري 18 و24 على التوالي ، 48.5 دينارا للبيع للمواطنين ، 45 دينارا للشراء منهم ، 62.6 دينارا للبيع للمواطنين ، 60.3 دينارا للشراء منهم







