السبت 2024-11-09 10:24 ص
 

غرام الذهب 21 يصل إلى 54.6 ديناراً في الأردن

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 09-11-2024 07:01 ص

الوكيل الإخباري-    استقرت أسعار الذهب اليوم السبت في الأردن ،  وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلباً، 54.6 ديناراً للبيع للمواطنين مقابل 52.6 ديناراً للشراء منهم.

بينما بلغ سعر غرامي الذهب من عياري 18 و24  على التوالي عند  48.6 ديناراً للبيع للمواطنين ، 45.1 ديناراً للشراء منهم  63 دينارا للبيع للمواطنين ، مقابل 60.5 دينارا للشراء منهم .

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