غرام الذهب 21 يصل الى 49 ديناراً في الأردن

الوكيل الإخباري- انخفضت اسعار الذهب في الاردن 60 قرشا للغرام وفقا للتسعيرة الثانية الصادرة عن نقابة اصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات .

ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 الى 49 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 47 دينارا للشراء منهم .

بينما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 43.8 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 40.1 دينارا لللشراء منهم



