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غرام الذهب 21 يصل الى 49 ديناراً في الأردن

غرام 21 يصل الى 49 دينارا
غرام 21 يصل الى 49 دينارا




 

الإثنين، 05-08-2024 02:20 م

الوكيل الإخباري-   انخفضت اسعار الذهب في الاردن 60 قرشا للغرام وفقا للتسعيرة الثانية الصادرة عن نقابة اصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات .

 

ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 الى 49 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 47 دينارا للشراء منهم .

 

بينما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 43.8 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 40.1 دينارا لللشراء منهم 

 


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