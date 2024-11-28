الخميس 2024-11-28 09:32 ص
 

غرام الذهب 21 يصل لمستوى منخفض جديد في الأردن

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تعبيرية
الخميس، 28-11-2024 09:22 ص

الوكيل الإخباري-    انخفضت أسعار الذهب في الأردن دينار وثلاثين قرشًا للغرام  الوحد اليوم الخميس.

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ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 إلى 52.4 دينارًا للبيع للمواطنين، و52.2 دينارًا للشراء منهم.


بينما وصل سعر غرامي الذهب من عياري 18 و24 على التوالي: 44.9 دينارًا للبيع للمواطنين، و44.5 دينارًا للشراء منهم، و59.9 دينارًا للبيع للمواطنين، و59.5 دينارًا للشراء منهم.

 


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