غرام الذهب 21 يصل لمستوى منخفض جديد في الأردن

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب في الأردن دينار وثلاثين قرشًا للغرام الوحد اليوم الخميس.

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ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 إلى 52.4 دينارًا للبيع للمواطنين، و52.2 دينارًا للشراء منهم.



بينما وصل سعر غرامي الذهب من عياري 18 و24 على التوالي: 44.9 دينارًا للبيع للمواطنين، و44.5 دينارًا للشراء منهم، و59.9 دينارًا للبيع للمواطنين، و59.5 دينارًا للشراء منهم.