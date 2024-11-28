غرام الذهب 21 يصل لمستوى منخفض جديد في الأردن

ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 إلى 52.4 دينارًا للبيع للمواطنين، و52.2 دينارًا للشراء منهم.
بينما وصل سعر غرامي الذهب من عياري 18 و24 على التوالي: 44.9 دينارًا للبيع للمواطنين، و44.5 دينارًا للشراء منهم، و59.9 دينارًا للبيع للمواطنين، و59.5 دينارًا للشراء منهم.
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