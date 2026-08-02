الأحد 2026-08-02 10:24 ص

غرفة تجارة عمان تطلق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية

غرفة تجارة عمان
غرفة تجارة عمان
 
الأحد، 02-08-2026 09:27 ص

الوكيل الإخباري-   أطلقت غرفة تجارة عمان المرحلة الثانية من منظومة خدماتها الإلكترونية ضمن استراتيجيتها للتحول الرقمي الشامل والوصول إلى مفهوم "الغرفة الذكية"، بما يسهم في تسهيل تقديم الخدمات للمنتسبين والمراجعين، وتقليل الحاجة إلى الحضور الشخصي لمقرها.

اضافة اعلان


وحسب بيان للغرفة، اليوم الأحد، تشمل المرحلة الجديدة إطلاق 4 خدمات رئيسية هي: خدمة انتساب الأعضاء، خدمة تعديل بيانات العضوية، وخدمة إصدار بطاقة عضوية، بالإضافة إلى خدمة الحجز المسبق للدور، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للغرفة وتطبيقها على الهواتف الذكية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

هام بخصوص عملية تسريع البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم

أخبار محلية هام بخصوص عملية تسريع البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم

ثبق

منوعات هجوم مسلح داخل مطعم للوجبات السريعة في أميركا - فيديو

شيب

فن ومشاهير عمرو دياب يحيي حفلاً ضخماً في الساحل الشمالي وتذاكر فاخرة للجمهور

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد

س\ي

تكنولوجيا واتساب يختبر ميزة جديدة لتنظيم المحادثات

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية "إدارة الترخيص": الرخصة الإلكترونية أصبحت معتمدة لدى الأمن العام والإدارات المرورية

وظيفة حكومية شاغرة

وظائف وظيفة حكومية شاغرة

قلف

طب وصحة أفضل الأطعمة الغنية بالحديد للوقاية من فقر الدم



 
 




الأكثر مشاهدة

 