غرفة تجارة عمان تطلق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية

الوكيل الإخباري- أطلقت غرفة تجارة عمان المرحلة الثانية من منظومة خدماتها الإلكترونية ضمن استراتيجيتها للتحول الرقمي الشامل والوصول إلى مفهوم "الغرفة الذكية"، بما يسهم في تسهيل تقديم الخدمات للمنتسبين والمراجعين، وتقليل الحاجة إلى الحضور الشخصي لمقرها.

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