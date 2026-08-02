غرفة تجارة عمان تطلق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية

وحسب بيان للغرفة، اليوم الأحد، تشمل المرحلة الجديدة إطلاق 4 خدمات رئيسية هي: خدمة انتساب الأعضاء، خدمة تعديل بيانات العضوية، وخدمة إصدار بطاقة عضوية، بالإضافة إلى خدمة الحجز المسبق للدور، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للغرفة وتطبيقها على الهواتف الذكية.
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