غرفة صناعة الأردن: المنتجات الغذائية المحلية تغطي نحو 67% من السوق

الوكيل الإخباري- قال ممثل الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن، محمد الجيطان، الأحد، إن المنتجات الغذائية المحلية تغطي نحو 67% من السوق.

وأضاف الجيطان أن قطاع الصناعات الغذائية حقق الاكتفاء الذاتي في بعض الأصناف مثل الدواجن، والبيض، والحلويات، والحلاوة، وغيرها.