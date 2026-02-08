غرفة صناعة الأردن: المنتجات الغذائية المحلية تغطي نحو 67% من السوق

وأضاف الجيطان أن قطاع الصناعات الغذائية حقق الاكتفاء الذاتي في بعض الأصناف مثل الدواجن، والبيض، والحلويات، والحلاوة، وغيرها.
وحول توافر السلع خلال شهر رمضان، أكد أن البضائع متوفرة والكميات المعروضة تفوق الطلب عليها، مشيرا إلى أن الوضع آمن وأن الأسعار محليا أقل من الأسعار في الخارج.
