الأحد 2026-02-08 07:05 م

غرفة صناعة الأردن: المنتجات الغذائية المحلية تغطي نحو 67% من السوق

الأحد، 08-02-2026 05:24 م

الوكيل الإخباري-   قال ممثل الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن، محمد الجيطان، الأحد، إن المنتجات الغذائية المحلية تغطي نحو 67% من السوق.

وأضاف الجيطان  أن قطاع الصناعات الغذائية حقق الاكتفاء الذاتي في بعض الأصناف مثل الدواجن، والبيض، والحلويات، والحلاوة، وغيرها.


وحول توافر السلع خلال شهر رمضان، أكد أن البضائع متوفرة والكميات المعروضة تفوق الطلب عليها، مشيرا إلى أن الوضع آمن وأن الأسعار محليا أقل من الأسعار في الخارج.

 
 


