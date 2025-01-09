فرصة استثمارية في حقل غاز الريشة توفر 1000 فرصة عمل

ومن المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار 1.7 مليار دينار، مع توقعات بأن يوفر نحو 1000 فرصة عمل.
ويوفر حقل غاز الريشة إمدادات ثابتة من الغاز الطبيعي، وهو مادة خام رئيسية لتوليد الكهرباء وإنتاج الأمونيا، وهو حجر الزاوية في الأسمدة النيتروجينية، والتي يمكن أن تفتح فوائد اقتصادية كبيرة للأردن.
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