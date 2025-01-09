الخميس 2025-01-09 01:25 م
 

فرصة استثمارية في حقل غاز الريشة توفر 1000 فرصة عمل

ت
أرشيفية
الخميس، 09-01-2025 12:24 م

الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة عن طرح فرصة استثمارية في حقل الريشة لاستخراج الغاز الطبيعي.

اضافة اعلان

 

ويتضمن المشروع حفر 320 بئر غاز جديد وبناء منشأة جديدة لمعالجة الغاز بطاقة 600 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم، على أن تكون المدة الزمنية المتوقعة 10 سنوات.

 

ومن المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار 1.7 مليار دينار، مع توقعات بأن يوفر نحو 1000 فرصة عمل.

 

ويقع غاز الريشة في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود العراقية، ويعتبر مصدرًا حيويًا للغاز الطبيعي في البلاد.

 

ويمتلك حقل الريشة ما يقدر بنحو 4.675 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي القابلة للاستخراج، مما يؤكد أهميته. هذا الاكتشاف لديه القدرة على أن يكون تطوراً تحويلياً لقطاع الطاقة في الأردن.


ويوفر حقل غاز الريشة إمدادات ثابتة من الغاز الطبيعي، وهو مادة خام رئيسية لتوليد الكهرباء وإنتاج الأمونيا، وهو حجر الزاوية في الأسمدة النيتروجينية، والتي يمكن أن تفتح فوائد اقتصادية كبيرة للأردن.

 
gnews

أحدث الأخبار

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية الضمان: 33 ألف و756 مشترك اختياري خلال العام الماضي

توضيحية

أخبار محلية عاجل الحكومة تطرح مشروع زراعة بدون تربة

سقوط أمطار في العاصمة عمان

الطقس الارصاد لـ "الوكيل" : عواصف رعدية وامطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد

الصورة التي نشرتها منصة استثمر

أخبار محلية طرح مشروع مركز العبدلي للمؤتمرات بحجم استثمار متوقع مليار دولار

صورة توضيحية

أخبار محلية بكلفة 95 مليون دينار .. مشروع لإنشاء مستشفى جديد في مادبا

ا

أخبار محلية 60 مليون دولار لإنشاء مسلخ جديد في عمّان

صورة توضيحية

أخبار محلية 562 مليون دينار أردني لإنشاء جسر صويلح مدفوع الأجر .. تفاصيل

ا

أخبار محلية الحكومة تعلن تفاصيل المدينة الترفيهية والرياضية بالمدينة الجديدة



 



الأكثر مشاهدة