فرصة استثمارية في حقل غاز الريشة توفر 1000 فرصة عمل

الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة عن طرح فرصة استثمارية في حقل الريشة لاستخراج الغاز الطبيعي.

اضافة اعلان

ويتضمن المشروع حفر 320 بئر غاز جديد وبناء منشأة جديدة لمعالجة الغاز بطاقة 600 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم، على أن تكون المدة الزمنية المتوقعة 10 سنوات.

ومن المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار 1.7 مليار دينار، مع توقعات بأن يوفر نحو 1000 فرصة عمل.

ويقع غاز الريشة في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود العراقية، ويعتبر مصدرًا حيويًا للغاز الطبيعي في البلاد.

ويمتلك حقل الريشة ما يقدر بنحو 4.675 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي القابلة للاستخراج، مما يؤكد أهميته. هذا الاكتشاف لديه القدرة على أن يكون تطوراً تحويلياً لقطاع الطاقة في الأردن.